دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيمنح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وسام الاستحقاق العسكري من الدرجة الأولى كقائد أعلى.

وأشار البيت الأبيض، في بيان له، إن نجل أمير الكويت الأكبر وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح سوف يتسلم الوسام من ترامب كممثل نيابة عن الأمير، في حفل خاص مساء اليوم.

وأول من تقلد بهذا الوسام كان الجنرال البريطاني كينيث آندرسون، في 1943، وآخر من تقلده الجنرال البريطاني لابيللير، والجنرال روكجيوفر في 1991.

ومن أبرز القادة الذين مُنحوا هذا الوسام: الرئيس الصيني جيانغ كاي شيك (1943) وملك بريطانيا جورج السادس (1945) وملك السعودية عبدالعزيز آل سعود (1947) وشاه إيران محمد رضا بهلوي (1947).

إضافة إلى رئيسي تركيا جلال بيار وكينان إيفران (في عامي 1954 و1988) ورئيس وزراء أستراليا روبرت مينزيس (1950) وملك اليونان بال الأول (1953) ورئيس فنزويلا ماركوس جيمينز (1954) وملك تايلاند بهويمبول (1960).

كان البيت الأبيض قد قال في بيانه إن وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى يعتبر "مرموقا، نادرًا ما يتم منحه ولا يمكن منحه إلا من قبل الرئيس"، وأنه عادة ما يكون لرؤساء الدول أو رؤساء حكومات البلدان الأخرى.

وأكد البيت الأبيض أن ترامب منح أمير الكويت الوسام باعتباره "زعيمًا في الشرق الأوسط لعقود من الزمان، وصديقًا وشريكًا للولايات المتحدة لا يتزعزع حقًا". كما نجحت "وساطته الدؤوبة في حل النزاعات في الشرق الأوسط في تجاوز الانقسامات في ظل أصعب الظروف".

وأمير الكويت مُتواجد حاليًا في الولايات المتحدة لاستكمال عملية علاجه. وكان الديوان الأميري قد أكد قبل أيام أن صحة الشيخ جابر الأحمد الصباح "مستقرة".