بعد تحقيق CNN.. السعودية تعلن تقديم 200 مليون دولار مساعدات لليمن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، الخميس، تقديم 204 ملايين دولار عبر 3 اتفاقيات مع منظمات الأمم المتحدة لدعم اليمنيين، وذلك بعد أيام فقط على تحقيق أجرته CNN ألقت فيه الضوء على تراجع الدعم السعودي لمنظمات الأمم المتحدة خلال العام 2020 من نحو مليار دولار إلى 23 مليون دولار، وفقا للأمم المتحدة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية فإن الاتفاقات الثلاثة وقعت مع كل من برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لصالح اليمن، وتأتي "ضمن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2020 م، ووفق ما أعلنت عنه المملكة في مؤتمر المانحين لليمن الذي عقد بالرياض عبر الاتصال المرئي مؤخرًا".

برنامج الغذاء العالمي:

وقع الاتفاقية الأولى مع برنامج الغذاء العالمي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن البرنامج المدير التنفيذي، ديفيد بيزلي، وتشمل الاتفاقية تقديم مساهمة المملكة العربية السعودية بمبلغ 138 مليون دولار أمريكي لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2020، وفقا للوكالة السعودية.

منظمة الصحة العالمية

ووقع الاتفاقية الثانية عبدالله الربيعة، فيما وقعها عن المنظمة المدير الإقليمي للمنظمة لشرق المتوسط، أحمد بن سالم المنظري، وتشمل الاتفاقية تغطية الجانب الصحي ومشروعات الإصحاح البيئي ومكافحة فيروس كورونا المستجد ومشروعات مكافحة سوء التغذية في اليمن، بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون دولار أمريكي، بحسب ما نشرته الوكالة السعودية.

مفوضية اللاجئين

ووقع الاتفاقية الثالثة مع مفوضية اللاجئين مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج أحمد بن علي البيز، فيما وقعها عن المفوضية ممثلها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير خالد خليفة، وتشمل الاتفاقية مشروعين الأول دعم الإيواء، وإدارة المواقع، وتوفير المواد غير الغذائية للأسر النازحة و العائدين، والمجتمعات المضيفة الأكثر ضعفًا في اليمن، والثاني مشروع دعم الاستجابة الصحية للاجئين و النازحين خلال جائحة كورونا، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وفقا للوكالة.