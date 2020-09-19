دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن "جهات معادية"، لم يسمها، تحاول منع نهضة بلاده عبر جعلها "تصارع مشاكلها الداخلية من جديد".

وأضاف أردوغان، في كلمة عبر الفيديو على هامش افتتاح جزء جديد من طريق شمال مرمرة السريع، أن الحكومة بدأت تحضيرات للنهوض بالبلاد وفقا لرؤية تركيا لأعوام 2023 و2053 و2071، حسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية.

وفسَر أردوغان هدف محاولات "عرقلة جميع خطوات تركيا السياسية والاقتصادية هو إخراجها من مسيرتها نحو هذه الرؤية".

ومضى الرئيس التركي، قائلا: "يحاولون منع نهضتنا في هذا القرن من خلال جعل تركيا تصارع مشاكلها الداخلية من جديد".

وأكد أردوغان "أهمية ضمان نجاح الكفاح السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تخوضه تركيا في منطقة واسعة، بدءً من سوريا وحتى ليبيا وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأسود".

وقال أردوغان إن بلاده ستختتم الربع الثالث من 2020 "بمعدل نمو يرضي جميع الفئات"، مُعتبرا أن "وكالات التصنيف الائتماني التي تخفض تصنيف تركيا لن يرضيها حتما هذا الأمر"، على حد قوله.