دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكدت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، أنها تؤيد تطبيع العلاقات مع إسرائيل، لكن لا يمكنها فرض الأمر على حكومة بلادها، السبت، وأعادت نشر مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث فيه عن عزم الكويتيين الانضمام إلى الإمارات والبحرين بتطبيع العلاقات، موضحة لترامب أن من التقاه ليس أمير الكويت بل نجله.

وقالت السعيد في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أنا مواطنة كويتية مع التطبيع والسلام مع إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على الدول لأن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً".

انا مواطنه #كويتيه مع التطبيع والسلام مع #إسرائيل ولكن لا حق لي في فرض هذا الموضوع على #الدوله لإن هالموضوع يحتاج قرار حكومي بالأول مستند على مبررات هذا الإتجاه وأسبابه ثم تسانده اغلبيه برلمانيه ليصبح نافذاً.. #فهمتوا

وعادت الإعلامية الكويتية ونشرت مقطع فيديو لترامب قال فيه إنه يعتقد أن الكويت ستنضم لركب الدول المطبعة لعلاقاتها مع إسرائيل، موضحة له أن من قابله ليس أمير الكويت بل نجله.

ويظهر الرئيس الأمريكي في المقطع وهو يقول: "عقدنا اجتماعا جيدا بالأمير، أعتقد أننا نفهم بعضنا" وأشار إلى أن الكويتيين متحمسون بعد توقيع الإمارات والبحرين معاهدتي التطبيع مع إسرائيل وعبر عن اعتقاده بأن الكويت ستنضم إلى هاتين الدولتين.

وعلقت السعيد على ذلك بالقول: "ومع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور"، على حد قولها.

فهموا #ترامب إن اللي إجتمع وياه هو الشيخ #ناصر_صباح_الأحمد الإبن الأكبر لأمير الكويت وليس أمير الكويت ولقبه #شيخ وليس #أمير .. ومع إحترامي للحماس للتطبيع الذي أبداه وأشار له الرئيس ترامب في #خطابه فبالكويت إبن الأمير ليس له صفه قانونيه تتيح له التفاوض او اتخاذ القرار حسب الدستور https://t.co/Lpnvs3tgOO

وكان قد منح ترامب وسام الاستحقاق العسكري لأمير الكويت في البيت الأبيض، وتسلم الشيخ ناصر الأحمد الصباح هذا الوسام بالنيابة عن والده.