دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، السبت، رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانيء النفطية "الآمنة"، بينما أكدت استمرارها في المنشآت المتواجد فيها عناصر مسلحة، كما مقاتلي مجموعة فاغنر الروسية.

ويأتي البيان بعد يوم من إعلان توصل السلطات في شرق ليبيا بقيادة الجنرال خليفة حفتر ونائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، إلى اتفاق بشأن استئناف عمل المنشآت النفطية في البلاد.

وأوضح البيان أنه تقرر رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانيء "الآمنة"، وأن تعليمات صدرت للشركات المُشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من المنشآت المعنية بالقرار.

بينما ستستمر حالة القوة القاهرة في المناطق النفطية المتواجد فيها عناصر من مجموعة فاغنر الروسية والجماعات المسلحة الأخرى "التي تعرقل أنشطة وعمليات المؤسسة الوطنية للنفط".

من جانبه، قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله: "همنا الأساسي بدء الإنتاج والصادرات بمراعاة سلامة العاملين والعمليات وأيضاً منع أي محاولات تسييس قطاع النفط الوطني"، مُشددًا على وفاء المؤسسة "بمهمتها الفنية وغير السياسية لاستئناف العمليات في المناطق الآمنة".

وشدد صنع الله على أن الأمور المتعلقة بإدارة الشؤون المالية الليبية وعملية وضع الميزانية تعد "مسائل سياسية خارج اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط، لكننا سنعمل بشفافية كاملة بتوجيه من السلطة التنفيذية بشأن التصرف في الإيرادات الجديدة".

وعادت منشآت النفط في ليبيا إلى العمل بعد توقف دام 6 أشهر أسفر عن خسائر أكثر من 8 مليارات دولار، حسبما قدرت المؤسسة الوطنية للنفط.