غلاف إلكتروني بالعبرية لجريدة سعودية.. والخارجية الإسرائيلية تُعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – غيرت جريدة "عرب نيوز" السعودية صورة غلافها على موقع تويتر، ليتضمن كلمتي "شانا توفا" وهي تهنئة باللغة العبرية بمناسبة السنة العبرية الجديدة.

وعلقت الخارجية الإسرائيلية على ما قامت به الجريدة السعودية، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر بالقول: "صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة".

وتباينت ردود الأفعال على الخطوة، إذ رحب بعض المغردين بها في حين اعتبر آخرون أنها لا تعبر عن توجه القيادة السعودية.

صحيفة عرب نيوز السعودية تغير غلافها الإلكتروني وصورة البروفايل بعبارة "شانا توفا" عام سعيد بمناسبة السنة العبرية الجديدة https://t.co/tChoR9QRx9

وتتمسك السعودية بموقفها عبر ربط تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالتوصل لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، كان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعيد توقيع اتفاق تطبيع علاقات الإمارات والبحرين مع إسرائيل أنه اتصل بالملك سلمان وأعرب عن أمله بأن تنضم المملكة للدولتين الخليجيتين بإقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.