دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد السفير التركي لدى واشنطن، سردار قليج، على مقال نُشر في صحيفة "واشنطن بوست" اتهم أنقرة بـ"التطرف" ووصف السعودية ومصر والإمارات بالاعتدال، مشيرا إلى أن ما ورد في التقرير "لا أساس له من الصحة"، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وكتب السفير التركي في الصحيفة نفسها مقالا جاء فيه: "بينما يشيد الكاتب بمن يحثّون على الاعتدال المزعوم، نسي أن هؤلاء هم من قتلوا (الصحفي والكاتب السعودي جمال) خاشقجي أحد الأصوات المعتدلة الحقيقة بالعالم الإسلامي"، في إشارة إلى قيام عدد من ضباط الاستخبارات السعوديين بقتل خاشقجي.

ووصف قليج المقال بأنه "لا أساس له من الصحة" وأضاف قائلا إنه "لا عقلاني وتجاهل عن عمد جهود تركيا وإسهاماتها ضمن حلف شمال الأطلسي (ناتو) لمواجهة الإرهاب، وما بذلته من أجل أمن المنطقة"، جسب قوله.

وأبرز السفير التركي خطوة بلاده بإدراج تنظيمي داعش وجبهة النصرة على قوائم الإرهاب، مشيرا إلى أن أنقرة كانت من الدول الأولى التي صنفت هذين التنظيمين "‘إرهابيين".

وأشار قليج إلى أن تركيا قتلت أكثر من 4 آلاف فرد من عناصر داعش في مدن عدة بالشمال السوري ولفت إلى أن تقريرا في وازرة الدفاع الأمريكية يبرز دور تركيا "بالغ الأثر" في التأثير على أنشطة التنظيم.

وجاء الرد التركي على مقال للصحفي الأمريكي ديفيد إغناتيوس، في 4 سبتمبر/أيلول بعنوان "لماذا يدعم ترامب تركيا أردوغان".