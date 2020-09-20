دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصفت إيران المطالبة الأمريكية لمجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات الأممية كافة على طهران بـ"عديمة المصداقية والأثر"، وفق تصريحات لسفير طهران في الأمم المتحدة، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

ووجه سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، مجيد روانجي، رسالة للأمين العام ورئيس مجلس الأمن، أكد فيها أن الخطوة الأمريكية تفتقر للمصداقية والأثر، وفقا لإرنا.

وأشار روانجي إلى أن 13 عضوا في مجلس الأمن رفضوا "بشكل قاطع" الاعتراف بقانونية الطلب الأمريكي بإعادة فرض العقوبات الأممية كافة على بلاده سابقا.

وأكد سفير إيران على أن رفض أعضاء مجلس الأمن الخطوة الأمريكية ضمن جلسة عُقدت في 23 أغسطس/آب الماضي يستند إلى القرار 2231 والذي ينض على أن الأطراف المشاركة بالاتفاق النووي وحدها من يحق لها استئناف العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن الطلب الأمريكي غير قانوني ولا أثر له نظرا لانسحاب واشنطن من الاتفاق.

وأعرب روانجي عن ثقته بتجديد أعضاء مجلس الأمن رفض الخطوة الأمريكية وما وصفها بـ"محاولات الولايات المتحدة لإساءة استخدام المجلس وتقويض سلطته ومصداقيته"، وفقا لإرنا.

وكان قد أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأحد، إعادة فرض العقوبات التي كانت مرفوعة في السابق، على إيران، بما في ذلك حظر بيع الأسلحة لطهران والذي ينتهي أجله في أكتوبر/تشرين أول المقبل وفقا للاتفاق النووي.