دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت السلطات السعودية، السبت، إصابة 5 مدنيين وتضرر 3 مركبات جراء سقوط مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقة جازان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، قوله إن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة الحرث بمنطقة جازان.

وأوضح مُتحدث الدفاع المدني في جازان أن المقذوف نتج عنه تضرر واجهة أحد الأعيان المدنية، وتضرر 3 مركبات مدنية، وإصابة 5 مدنيين بإصابات خفيفة نتيجة تطاير الشظايا.

وأشار المتحدث إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، وأن حالتهم الصحية مستقرة.