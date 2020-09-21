محمد بن راشد يُعلن عن اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في (ناسا)

الشرق الأوسط
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محمد بن راشد يُعلن عن اتفاقية لتدريب رواد فضاء إماراتيين في (ناسا)

دبي، الإمارات العربية المحدة (CNN) – أعلن رئيس مجلس الوزراء في الإمارات نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الإثنين، عن توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتدريب رواد إماراتيين.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "باركنا اليوم توقيع اتفاقية مع وكالة الفضاء الأمريكية ناسا لتدريب رواد فضاء إماراتيين لإدارة مهام مستقبلية في محطة الفضاء الدولية ومهمات السير الفضائي خارج المحطة space walks ."، على حد تعبيره.

وأضاف حاكم دبي قائلا إن التدريب سيشمل البقاء لمدة طويلة في محطة الفضاء الدولية، وختم تغريدته بالقول: "التعاون الدولي في مجال الفضاء جزء أساسي من استراتيجيتنا"، حسب قوله.

وكانت قد أطلقت الإمارات ما يُعرف بـ"مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ في 20 يوليو/تموز الماضي، وذلك بعد أن أرسلت رائد الفضاء هزاع المنصوري، في مهمة عام 2019.

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