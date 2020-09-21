فيديو غاضب لمحمد علي بعد دعوة التظاهر بمصر.. وعمرو أديب يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المقاول المصري، محمد علي، مقطع فيديو على صفحاته بموقع التواصل الاجتماعي، عقّب فيها بغضب على "تغطية قنوات المعارضة" للمظاهرات التي دعا لها، الأحد.

عمرو أديب: عاوز أوريكوا رأي محمد علي في اللي حصل النهارده وفي قنوات قطر وتركيا #الحكاية #MBCMASR https://t.co/Mk6ObIf6lq

الإعلامي المصري عمرو أديب نشر مقطع الفيديو في البرنامج الذي يقدمه على قناة MBC، معقبا بالقول: "كل سنة تقريبا بدايقو الراجل، يعني محمد علي ده بيدايقوه جدا وبيجي على بليل وعلى الوقت ده بيكون متدايق، أنا عايز أوي حضراتكم الفيديو بتاعه.."

عمرو أديب بيهدي النفوس بين قنوات الإخوان ومحمد علي: بتسيبوا الرجل في الشارع لوحده كده! #الحكاية #MBCMASR https://t.co/TX6IFLIFRY

وقال محمد علي في المقطع الذي استشهد به عمرو أديب: "هي قنوات المعارضة فين؟ مريحة ولا بعافية إن شاء الله ولا المذيعين مريحيين في البيت ولا إيه؟ محنا بناكل في الشارع والناس في الشارع والي انتو بس فالحين في الكلام متطلعوا يا باشاوات يا بهوات، اطلعوا تكلموا جيبوا خواتكو الي في الشارع.."

وتابع محمد علي: "ماشيين في المواعيد مثلا ولا بس مقهورين على شعب مصر، مصر بتنزل ولا بتقبضوا؟ حصدق انكم بتقبضوا، يلا عايزين نشوف قنوات المعارضة فين ده أنتم عندكم يجي 100 قناة متطلعوا تجيبوا شعب مصر، ولا تلزمونا والي مش حيطلع ميلزمناش، إحنا حنقوم بيها، للغلابة وخواتي الي في المعادي والبساتين.. إطلعوا حنحررها احنا حنحررها مش محتاجين حد معانا.. وحنعرف كيف نرد بلدنا يا خونة.."

وعلق أديب ساخرا: "أنا لو منك قلمين على وش الكلاب دول يا باشا، أنت الي دلعتهم.. والله يا محمد انت الي اخدتهم عليك انت تديهم بالجزمة، الناس دول يسبوك في الشارع.. يلا يا محمد يلا يا محمد بعدين فجأة الراجل كده يتساب يا خونة.."