دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وزارة الداخلية البحرينية، مساء الأحد، إن تقارير نشرتها صحيفة محلية أحدثت حالة من "اللبس والبلبلة"، نتيجة لما نشرته بشأن "إحباط مخطط إرهابي كبير" في المملكة.

وجاء تعليق الداخلية البحرينية بعد قالت صحيفة "أخبار الخليج" المحلية وقناة "الإخبارية" السعودية، إن الوزارة أحبطت "مخططا إرهابيًا ضخمًا" لتنظيم تلقى دعمًا من الحرس الثوري الإيراني.

ويوم الأحد، قالت "الإخبارية" السعودية إن عناصر في إيران شرعت في تنظيم تشكيل إرهابي جديد، اسمه "سرايا قاسم سليماني"، هدفه تفجير منشآت عامة وأمنية في البحرين، وأنه رصد عددًا من أفراد الحراسات الخاصة لشخصيات مهمة في البحرين بغرض اغتيالها، وذلك ردًا على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد مطلع العام الجاري.

وأضافت مراسلة قناة "الإخبارية" في المنامة أن الخلية تتشكل من 18 فردًا، 9 منهم هاربون في إيران، وبقيتهم مازالوا في البحرين، بينما ألقي القبض على 2.

وذكرت مراسلة الإخبارية أن اكتشاف الخلية جاء بعد "العثور على عبوة ناسفة في شارع البديع الذي تسكنه بعثات دبلوماسية، استهدفت (العبوة) وفدًا أجنبيًا قادمًا إلى البحرين"، لافتة أن محكمة بحرينية سوف تستمتع غدًا إلى دفاع المتهمين.

فيديو | إحباط مخطط إرهابي ضخم في #البحرين.. مراسلة #الإخبارية تروي التفاصيل https://t.co/NNC2LSsQBc

وبعد حالة من الجدل حول ما نشرته وسائل إعلام محلية ودولية، ردت وزارة الداخلية البحرينية على تساؤلات وردت إليها حول ما نُشر في صحيفة "أخبار الخليج"، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (بنا).

وأوضحت الداخلية البحرينية، في بيانها، أن "القضية المشار إليها، تعود إلى بداية العام الجاري 2020، وهي منظورة حاليا أمام المحكمة المختصة، ومن ثم فإنها ليست بجديدة، كما أن نشر تفاصيل القضية بشكل غير دقيق وبهذا الأسلوب، يؤثر على سيرها أمام المحكمة وكان الأحرى بالصحيفة مراعاة الإطار الزمني الصحيح والواقعي، وفي هذا السياق فإننا نهيب بكافة وسائل الإعلام الالتزام بالمعايير المهنية المعمول بها في هذا المجال".

وقالت الداخلية البحرينية إن "طريقة العرض الصحفي، أحدثت حالة من اللبس والبلبلة محليًا وإقليميًا".