دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستوقع كل من قبرص واليونان وإسرائيل ومصر والأردن وإيطاليا والدولة الفلسطينية، "اتفاقية غاز شرق البحر الأبيض المتوسط"، في القاهرة، الثلاثاء.

وأكد مصدر مطلع لـCNN بالعربية، أن المجال سيكون مفتوحا لانضمام دول اخرى للاتفاقية التي ستضم الأطراف السبعة في العاصمة المصرية.

وبادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي لأول اجتماع وزاري في القاهرة منتصف يناير/كانون ثاني من عام 2019.

وصدر حينذاك عن الاجتماع إعلانا مشتركا من وزراء الدول السبع المشاركة حول تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط.

ويهدف المنتدى الذي أُسس عام 2019 إلى إنشاء سوق غاز على المستوى الإقليمي وتأمين العلاقات التجاية وضمان تلبية العرض والطلب من الدول المكونة للمنتدى.

وكانت قد اتفقت مصر واليونان وقبرص على تأسيس المنتدى في قمة عُقدت باليونان عام 2018، ليكون مقره العاصمة المصرية القاهرة.