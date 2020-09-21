دبي، الإمارات العربية المتجدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على المتهم الثالث في قضية التنمر على رجل مسن في منطقة سوهاج، الثلاثاء، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما أثار موجة من الغضب.

وذكرت الداخلية المصرية في بيان لها إنها ألقت القبض على المتهم الثالث بالواقعة والذي كان هاربا، في حين كانت الشرطة المصرية قد ألقت القبض على الصبيين المشاركين في الجريمة.

وكان قد تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر قيام أحد الصبية بدفع الرجل المسن الذي كان يقف على ضفاف أحد المجاري المائية.

#وزارة_الداخلية ضبط المتهم الثالث فى واقعة تداول مقطع فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن https://t.co/KNCsNwBJbr

وأعرب عد من مستحدمي عن غضبهم من تصر الصبي الذي أقدم على دفع الرجل المسن والسخرية منه، كما عبروا عن تعاطفهم مع الرجل.

يذكر أن الداخلية المصرية كانت قد أشارت إلى أن جريمة التنمر وقعت في مايو/أيار الماضي.