طهران، إيران (CNN)-- قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، إن إيران لن تستسلم لـ"بلطجة" الولايات المتحدة، وأن بلاده ستعود إلى التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، إذا التزم أعضاء آخرون في الاتفاق بتعهداتهم، حسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأعلن روحاني أنه إذا استمرت الولايات المتحدة في "التنمر" ومحاولة إعادة فرض العقوبات، "فمن الواضح بالتأكيد أن إيران سترد بشكل قاطع، ومن الواضح أن إيران لم تخضع أبدًا للتنمر في أي فترات زمنية وستقف ضد التنمر. في الوقت الحاضر أيضًا".

وأدلى روحاني بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء بعد أن قالت واشنطن، السبت، إنها ستعيد جميع العقوبات ضد إيران بموجب بند العقوبات السريعة في الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية ، قال روحاني: "إذا أوفت الدول الخمس التي بقيت في خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، فسوف نعود إلى التزامنا تمامًا".

وقال ثلاثة أعضاء في الاتفاق النووي مع إيران (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، الأحد، إن محاولة الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات ضد إيران "باطلة قانونًا".