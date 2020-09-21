دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عرض الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، مبادرة لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، تقوم على اندماج الشعبين.

ولذلك ..يسرني ويسعدني ان اتقدم للقادة الاسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.. وذلك بإندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الانسان (مبادرة ضاحي خلفان)

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لخلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "لسنوات طويلة كان الوطن العربي كله رهينة للمفاوض الفلسطيني لينال مطالبه.. دفع العرب الارواح والأموال.. لكن المفاوض ضرب بعرض الحائط كل ذلك.. حتى انه يشار اليه بالمشاركة في بناء المستوطنات وحائط الفصل.. آن للدول ان تلجأ الى الخيارات التفاوضية البينية مع إسرائيل".

وتابع قائلا: "لا مفاوضات مع الاسرائيل إلا عبرنا (القادة الفلسطينيون).. وأضحت مساومتهم غير ذات جدوى.. طوال سنوات القضية.. عندما تراجع مشاريع المصالحات العربية الاسرائيلية.. طرحت العديد من المبادرات التي يرفضها المفاوض الفلسطيني.. سواء في تفسير اراض او الاراضي.. او تفسير الانسحاب او إعادة الانتشار.. فالفلسطيني يريد الانسحاب...والاسرائيلي يصر على اعادة الانتشار.. والسبب ان الانسحاب تعني الهزيمة واعادة الانتشار والتمركز لا تعني الهزيمة.. تصطدم التعهدات الأمريكية كما قرأت في كثير من المراجع ب(الشكوك في المصداقية) ولذلك ترفض المفاوضات.."

وأضاف: "دائما كان عند المفاوض الفلسطيني عامل الشك في مصداقية الاسرائيليين.. طيب ليش رحتوا اوسلو؟؟.. اقترحت زمان على الفلسطينيين اخذ بالعصيان المدني على نمط مذهب غاندي.. وكتبت عدة مقالات.. وتمنيت عزمي بشارة يكون قائد العصيان المدني حقا...طلع عزمي عكروت...استخدم العصيان لتهييج الشارع العربي مع الاخونجية.. كنت أدرك ان غاندي زعيما يرتدي إزارا ونعال صندل ويكاد يكون عاري الجسد.. فقير.. وقادة الثورة معظمهم يقعدون على ثروة لكن قلت لعل وعسى...ثم قرأت مقولة لمناضل فيتنامي يقول الثورة والثروة لا يجتمعان.."

واستطرد خلفان بالقول: "البرغوثي.. بطل الانتفاضة سجن.. لن تنجح الثورة الفلسطينية.. الا بأسلوب غاندي.. العصيان المدني سيوصل القضية الى نهاية مشرفة وليست صواريخ حماس لان اسرائيل تملك الاقوى عسكريا.. فأمتلكوا الأقوى انسانيا.. وهو العصيان المدني.. كلمة العدو الاسرائيلي مسحت من قواميس السياسة العربية.. طالبوا اسرائيل بحكم الصداقة لا بحكم العداوة.. لأنكم بحكم العداوة لا تملكون القوة.. العسكرية.. ولكن بحكم الصداقة تملكون القوة القانونية.. القضية مكبرينها ليش.. خلو اليهودي ينطح الحائط ويبكي ويهز رأسه.. وانتم صلوا.. وابكوا.. كلها تعبد.."

وقال: عيشوا في دولة واحدة.. واتركوا العنتريات أنتم واليهود.. السلام.. وشالوم.. حتى اللغة متقاربه.. تصالحوا مع عيال عمومتكم.. ولذلك.. يسرني ويسعدني ان اتقدم للقادة الاسرائيليين والقادة الفلسطينيين بمبادرتي لحل الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.. وذلك باندماج الشعبين الذكيين في كيان دولة واحدة تؤمن بحقوق الانسان.. الغوا عنكم هذه الاحقاد العفنة.. أنت يهودي.. وانت عربي.. كونوا.. على اي دين.. فأنتم على تراب واحد وستدفنون فيه.. ايش المشكلة؟.. سواء اسرائيل او فلسطين.. وسواء اوشليم او القدس إن هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم...الارض هي.. هي عليها اليهودي والمسلم والمسيحي.. اقبلوها وطنا واحدا للجميع تحت إي اسم.. واسرائيل نبي يعترف فيه اليهودي والمسلم.. اليهود والفلسطينيين ما يشكلون أكثر من 3% من مجموع السكان المحيط بهم في الدول العربية.. على صراعكم العفن ....اهلكتوا ..400 مليون انسان في المنطقة".