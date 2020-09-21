تداول فيديو فتاة تقوم "بأفعال منافية للآداب" في الكويت.. والداخلية ترد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر فيها فتاة تظهر بحالة غير طبيعية في سيارة بيضاء بشوارع الكويت.

الإعلام الأمني: ضبط فتاة بحالة غير طبيعية تقوم بأفعال منافية للآداب العامة https://t.co/svzyDMAyOf

الداخلية الكويتية نشرت صورة للسيارة والفتاة التي تم إخفاء ملامحها، معقبة: "ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن دوريات تابعة للإدارة العامة لشرطة النجدة ضبطت فتاة تقوم بأفعال منافية للآداب العامة في شارع الخليج العربي".

وأضافت الداخلية حول تفاصيل الواقعة أن "بلاغا ورد للعمليات عن قيام فتاة بأفعال منافية للآداب العامة وأنها بحالة غير طبيعية في شارع الخليج العربي عند أحد التقاطعات حيث تم توجيه الدوريات القريبة من الموقع وضبط الفتاة ووجد أنها بحالة غير طبيعية.."

وتابعت الداخلية الكويتية أن "الفتاة تم إحالتها إلى مخفر الرميثية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها"، دون تقديم تفاصيل إضافية.