نتنياهو: هندوراس ستفتح سفارة لها في القدس قبل نهاية 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه اتفق مع رئيس هندوراس خوان أورلاندو هيرنانديز، على فتح سفارة لبلاده في مدينة القدس، وذلك قبل نهاية العام.

جاء ذلك عبر تغريدة لنتنياهو في حسابه عبر تويتر، حيث كتب "اتفقت مع الرئيس الهندوراسي أرنندس على أن هندوراس ستفتح سفارة لها في أورشليم قبل نهاية العام.

إتفقت مع الرئيس الهندوراسي أرنندس على أن هندوراس ستفتح سفارة لها في أورشليم قبل نهاية العام.

من جانبه، كتب هيرنانديز، في حسابه عبر تويتر، الأحد، أن "لقد تحدثت للتو مع رئيس الوزراء نتنياهو لتقوية تحالفنا الاستراتيجي والموافقة على فتح سفارتين في تيغوسيغالبا (عاصمة هندوراس) والقدس، على التوالي. نأمل أن نتخذ هذه الخطوة التاريخية قبل نهاية العام، طالما سمح الوباء بذلك".

Acabo de conversar con el Primer Ministro @netanyahu para afianzar nuestra alianza estratégica y acordar la apertura de las embajadas en Tegucigalpa y Jerusalén respectivamente. Esperamos dar este paso histórico antes de fin de año, siempre y cuando la pandemia lo permita. 🇭🇳🤝🇮🇱 https://t.co/V0qYceKW1N

وستكون خطوة هيرنانديز، الحليف القوي للولايات المتحدة، الثانية من نوعها لدولة في أمريكا الوسطى. وفتحت غواتيمالا سفارة في القدس بعد وقت قصير من قيام الولايات المتحدة بذلك في مايو أيار 2018.

كما أعلنت باراغواي نيتها القيام بنفس الخطوة في 2018.

وفي سبتمبر أيلول الجاري، أعلنت صربيا وكوسوفو اعتزامهما نقل سفارتيهما إلى القدس.

وأدى قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها من تل أبيب إلى قلب السياسة الخارجية الأمريكية التي عارضت تلك الخطوة لمدة عقود، قبل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ولا تعترف معظم دول العالم بسيادة إسرائيل على كامل مدينة القدس، فيما يريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

