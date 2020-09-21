دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الإثنين، السفير الإيراني في الدوحة محمد علي سبحاني ومنحه "وسام الوجبة"، مع انتهاء فترة عمله في قطر.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم "منح السفير وسام الوجبة، تقديراً لدوره في المساهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً له التوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل".

وبحسب موقع الديوان الأميري القطري، يُمنح "وسام الوجبة" للسفراء الأجانب المعتمدين لدى الدولة بشرط المعاملة بالمثل، ونواب الوزراء ووكلاء الوزارات والسفراء. ويجوز منحه لمن يؤدون خدمات نافعة للدولة أو للإنسانية.

وأوضح موقع الديوان أن الوسام "مستوحى، تصميما وشكلا، من رأس الرمح القطري منصوبا على خلفية ذات شكل هندسي معماري. وعلى جانبيه حبتان من اللؤلؤ، وتتوسطه دائرة مكتوب فيها بخط الثلث: الوجبة. وهو مصنوع من الذهب الأصفر والأبيض (عيار 18 قيراطا) ومرصّع بـ184 حجرا من الألماس والياقوت تمثل ألوان العلم القطري".