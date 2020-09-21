السعودية تحدد موعد بدء تعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن حمد آل الشيخ، وير التعليم في المملكة العربية السعودية عن البدء بتعليم اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي في العام المقبل.

#فيديو | #وزير_التعليم لقناة #الإخبارية: سنبدأ العام المقبل بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي. https://t.co/8O3VSabZyC

جاء ذلك في مقابلة للوزير على قناة الإخبارية السعودية الرسمية: "سنبدأ بالطبع اللغة الإنجليزية من السنة الأولى الابتدائية العام القادم إن شاء الله، نبدأ أيضا تركيز في العلوم والرياضيات إن شاء الله، سيكون هناك التربية الرقيمة ستبدأ من السنة الرابعة.."

وأضاف: "سيكون هناك تغيرات إن شاء الله الهدف منها مصلحة الطالب ومصلحة المواطن المستقبلي وأن يكون خريج التعليم مواطن يكون أول شيء منافس عالميا حاصل على مختلف الكفايات التي تؤهله أن يكون منافس على مستوى الأسواق العالمية.."

وتابع قائلا: "في مشروع لمسارات الثانوي هذا الآن قائم وتمت الموافقة عليه يتحدث عن 5 مسارات، نقدر تقول 4 متخصصة وواحد ليس من الضروري أنها تفتح في كل ثانوية لكن في الثانويات الكبرى الموزعة تفتح ولها اختبارات طبعا قبول، السنة الأولى ثانوي ستكون موحدة.."