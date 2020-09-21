من المستفيد بقرار عفو السيسي عن محكومين بباقي مدد عقوبتهم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الأحد، قرارا جمهوريا يقضي بالعفو عن محكومين فيما تبقى لهم من فترة عقوبتهم، وذلك بمناسبة عيد القوات المسلحة، بشروط لعدد من الفئات، نستعرضها لكم فيما يلي وفقا لما نقلته بوابة الأهرام.

المستهدفين المشمولين بالقرار:

1- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 6 أكتوبر المقبل، 15 عاما ميلادية، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

2- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 6 أكتوبر المقبل، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن وأمضوا في السجن ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.