دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيعقد وزير الخارجية الإيراني اجتماعا ثلاثيا بنظيريه التركي والقطري في مدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، وفق ما ذكرته وكالة مهر الإيرانية.

وكشفت الوكالة أن وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، سيتوجه إلى إسطنبول لعقد اجتماع ثلاثي مع نظيريه التركي والقطري.

وأشارت مهر إلى أن ظريف سيفتتح المبنى الجديد لسفارة بلاده لدى أنقرة، دون أن توضح مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

وتشهد العلاقات الإيرانية التركية تطروا ملحوظا خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين يجمع تحالف وثيق أنقرة والدوحة، وعززت الثانية علاقاتها مع طهران منذ المقاطعة التي فرضتها عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران من عام 2017.