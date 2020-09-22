اتصال هاتفي بين نتنياهو وولي عهد البحرين.. فماذا ناقش الجانبان؟

كل ما قد تحتاج معرفته عن حفل توقيع اتفاقية السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا بولي عهد البحرين، الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، الثلاثاء، وناقشا أهمية توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات بين البلدين على صعيد الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وقال نتنياهو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدا. أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم وتحدثنا عن صب مضمون سريع في الاتفاقيات بين البلدين وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا. ستسمعون عن الخطوان العملية قريبا".

أجريت اتصالا هاتفيا مع ولي عهد البحرين سمو الأمير سلمان بن حمد وكانت المكالمة رائعة وودية جدا. أكدنا مرة أخرى مبادئ اتفاقيات إبراهيم وتحدثنا عن صب مضمون سريع في الاتفاقيات بين البلدين وكيف نجعل هذا السلام سلاما اقتصاديا وتكنولوجيا وسياحيا. ستسمعون عن الخطوان العملية قريبا. https://t.co/NHcOyljLrP

وتلقت CNN بيانا من حكومة البحرين حول الاتصال جاء فيه أن ولي عهد البحرين ناقش مع نتنياهو أهمية ضمان تحقيق الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي وتعزيز جهود السلام في المنطقة.

وكشف بيان الحكومة البحرينية أن الشيخ سلمان لفت إلى أن "اتفاقية السلام" مع إسرائيل ستساهم بتقوية الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة، كما ناقش الجانبان تعزيز التعاون في المجالات كافة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك والتطورات الدولية.