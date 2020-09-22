مصر ترد على تقارير اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين بمدينة منفلوط بأسيوط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تقارير عن وقوع اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين في مدينة منفلوط بأسيوط بعد دعوات التظاهر ضد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية بيانا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، قالت فيه: "نفى مصدر أمنى ما تم إذاعته بإحدى القنوات الفضائية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية وزعمت خلاله حدوث اشتباكات بين قوات الشرطة وعدد من المواطنين بمدينة منفلوط بأسيوط".

وتابع البيان: "أكد المصدر أن ما تم ترديده من مزاعم في هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. ويأتي في إطار نهج الأبواق الإعلامية الموالية للجماعة الإرهابية لترويج الشائعات والأكاذيب بهدف إثارة الرأي العام".

وفي سياق متصل، كانت القناة المصرية الأولى قد نشرت مقطع فيديو لعدد من الأشخاص بتعليق قالت فيه: " القبض على العناصر المشاغبة التي حاولت التعدي على سيارة شرطة بالبدرشين".