هيئة البث الإسرائيلية: وزير الدفاع ناقش مع كوشنر صفقة "F-35" للإمارات

فوق أجواء المملكة العربية السعودية.. هذا ما قاله كوشنر للصحفيين على متن الطائرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتز، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في البيت الأبيض، وناقش الطرفان بيع طائرات "إف-35" للإمارات، وفقا لما ذكره مراسل هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، شمعون آران.

وقال آران في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "التقى وزير الدفاع بيني غانتس جاريد كوشنر في البيت الأبيض، وناقش الجانبان صفقة F-35 للإمارات".

ونقل مراسل البث الإسرائيلية تصريحات لغانتس في تغريدته، قال فيها: "نثمن جهود الولايات المتحدة لجلب السلام والتزامها بأن يكون الأمن الإسرائيلي فوق كل اعتبار".

وأضاف آران أن الجانبين بحثا الطرق التي ستؤدي إلى عقد اتفاقيات أخرى تؤدي إلى السلام في المنطقة في ظل الحفاظ على أمن إسرائيل، على حد قوله.

⁦🇺🇲⁩⁦🇮🇱⁩ שר הביטחון בני גנץ נועד עם ג'ארד קושנר בבית הלבן. השניים דנו גם בעסקת מטוסי ה-F-35 לאיחוד האמירוית. גנץ: "אנו מוקירים את מאמצי ארה"ב להבאת שלום ומחויבותה לעליונות הביטחונית של ישראל הם דנו בדרכים לקדם הסכמים נוספים שיבטיחו את יציבות האזור תוך שמירה על ביטחון ישראל. https://t.co/dDJyelGwBK

ويريد كوشنر عقد صفقة بيع مقاتلات "F-35" للإمارات، الأمر الذي أثار الغضب في أوساط الكونغرس الأمريكي الذي يتدخل عادة في مثل هذه الصفقات لكنه ليس كذلك في هذه الحالة.

وكان قد قد قال كبير مستشاري البيت الأبيض لـCNN إن من شأن اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل زيادة فرص بيع المقاتلات لأبوظبي، في الوقت الذي تشير فيه وسائل إعلام أمريكية إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يُعارض هذه الخطوة.