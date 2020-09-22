إسرائيل توجه رسالة للسعودية في اليوم الوطني.. فماذا جاء فيها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت إسرائيل تهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، الثلاثاء، وذلك عبر رسالة وجهتها الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر.

ونشرت صفحة إسرائيل بالعربية تغريدة قالت فيها: "نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين".

وأضافت الخارجية الإسرائيلية في التغريدة نفسها: "يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة"، على حد تعبيرها.

نتقدم بخالص التهنئة والتبريكات للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومةً وشعباً بحلول اليوم الوطني التسعين 🇸🇦. يعيده عليكم بالخير والبركة في ظل الأمن والامان والازدهار مع تمنياتنا ان تعم أجواء السلام والتعاون والجيرة الحسنة. #اليوم_الوطني_السعودي_90 https://t.co/XEGgIvn5ym

وتحتفل السعودية باليوم الوطني الـ90، في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات ملحوظة على صعيد تطبيع دول مجلس التعاون الخليجي علاقاتها مع إسرائيل، إذ كانت الإمارات والبحرين سباقتين بهذه الخطوة.

وتتمسك المملكة بموقفها المؤيد لحل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، استنادا إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967.