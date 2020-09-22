نائب وزير دفاع السعودية يغرد عن اليمن في اليوم العالمي للسلام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية تغريدة بمناسبة اليوم العالمي للسلام، تطرق فيها إلى اليمن وجهود التوصل للسلام فيه.

في #اليوم_العالمي_للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه،ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لانجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لانهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي.

جاء ذلك في تغريدة للأمير خالد بن سلمان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "في اليوم العالمي للسلام، نتطلع الى أن ينعم العالم بالسلام في أرجاءه، ونسعى مع دعاة السلام وأشقائنا في اليمن للوصول الى سلامٍ شاملٍ ودائم من خلال تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الاممي لإنجاح مقترحه (الاعلان المشترك) لإنهاء الازمة وعودة اليمن الى محيطه الخليجي والعربي".

في #يوم_السلام، يحيي المبعوث الخاص مارتن غريفيث مناصري السلام اليمنيين في كل مكان ويحث الأطراف على أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في #اليمن شاركونا آرائكم حول معنى السلام وكيف يمكن أن تشمل العملية السياسية الجميع في فيديوهات شخصية قصيرة أو تعليقات على #لنشكل_السلام_معا https://t.co/QOZQmPiGzq

وفي السياق ذاته، نشرت بعثة الأمم المتحدة الخاصة لليمن، مقطع فيديو للمبعوث الخاص باليمن، مارتن غريفيث، بتعليق قالت فيه: "في يوم السلام، يحيي المبعوث الخاص مارتن غريفيث مناصري السلام اليمنيين في كل مكان ويحث الأطراف على أخذ خطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل في اليمن".

والقى المبعوث الأممي الخاص لليمن الضوء في مقطع الفيديو بالقول "وبينما نحتفل باليوم الدولي للسلام علينا التفكير في الأعوام الخمسة من الحرب التي مزقت اليمن وتسببت بمقتل الآلاف ومعاناة الملايين.. تركيز هذا اليوم الدولي للسلام لهذا العام هو لتشكيل السلام معا.."