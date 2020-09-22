دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ذكرت النيابة العامة السعودية بالعقوبة التي تنص عليها المادة 20 من نظام العلم في المملكة ضد أي شخص يسقط أو يهين العلم الوطني أو الملكي أو شعار المملكة.

#النيابة_العامة يحظى علم #المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة(لا إله إلا الله محمد رسول الله)وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة #اليوم_الوطني90 https://t.co/btf9mEqBUd

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة السعودية عشية احتفالات المملكة باليوم الوطني الذي يصادف الـ23 من سبتمبر/ أيلول، وقالت فيها إن العقوبة تتمثل بالحبس لمدة تصل إلى سنة وبغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وأوضحت النيابة العامة أن ذلك ينطبق على "كل من أسقط أو أعدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني أو العلم الملكي أو أي شعار آخر للمملكة العربية السعودية أو لإحدى الدول الأجنبية الصديقة كراهة أو احتقارا لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، كان ذلك علنا أو في محل عام أو في محل مفتوح للجمهور يعاقب".

وقالت النيابة السعودية في تغريدتها "يحظى علم المملكة والعلم الملكي بالتقدير والاحترام من قبل الكافة وتتوسطهما الشهادة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وسيف مسلول، ويُطابق العلم الملكي العلم الوطني في أوصافِه ويُطرَّز في الزاوية الدُنيا مِنه المجاورة لعود العلم بخيوط حريرية مُذهبة".