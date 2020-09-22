توكل كرمان تستذكر مقولة لعلي عبدالله صالح في "ذكرى جائحة الحوثي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— استذكرت توكل كرمان، الناشطة اليمنية الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، مقولة للرئيس اليمني الأسبق، علي عبدالله صالح، في الذكرى السادسة لما وصفته "الجائحة الحوثية" في اليمن.

في ذكرى الجائحة الحوثية على البلاد نتذكر ان علي عبدالله صالح قتل اليمن مرتين: الأولى حين قتل إبراهيم الحمدي ورفاقه وملأ اليمن بعدها فشلا وفسادا، والثانية حين سلم اليمن للميليشيا الفاشية السلالية، نتذكر أيضا عبارته الشهيرة : دقوهم بالقناصة وهو يحرض الميليشيا على قتل المدنيين

جاء ذلك في تغريدة لكرمان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قالت فيها: "في ذكرى الجائحة الحوثية على البلاد نتذكر ان علي عبدالله صالح قتل اليمن مرتين: الأولى حين قتل إبراهيم الحمدي ورفاقه وملأ اليمن بعدها فشلا وفسادا، والثانية حين سلم اليمن للميليشيا الفاشية السلالية، نتذكر أيضا عبارته الشهيرة: دقوهم بالقناصة وهو يحرض الميليشيا على قتل المدنيين".

وكان عبدالملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن قد قال في خطاب له، الاثنين، معددا إنجازات "الثورة" على حد تعبيره: "الحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية، وأكبر الأهداف أيضاً لهذه الثورة الشعبية؛ لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكلٍ عام.."

وأضاف: "يبرز هدف الحرية والاستقلال؛ باعتباره الهدف الأول لأي شعب، لأي بلد؛ لأنه بدون حريةٍ واستقلال، معناه: أن يعيش الشعب في حالةٍ من الاستعمار، والخنوع، والاستعباد، والإذلال، والقهر، معناه: مصادرة القرار، معناه: مصادرة المستقبل، فشعبٌ لا حرية له ولا استقلال له يعني لا كرامة له ولا مستقبل له"، وفقا لما نقلته قناة المسيرة التابعة للحوثي.