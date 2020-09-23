دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عاد رئيس المجلس الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الأربعاء، إلى الخرطوم بعد أن اجتمع بوفد أمريكي في الإمارات ناقش معه قضايا عدة من ضمنها رفع اسم السودان عن قوائم الإرهاب والسلام مع إسرائيل، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

وأشارت الوكالة إلى أن البرهان عاد للعاصمة السودانية بعد أن أجرى محادثات مع الجانب الأمريكي استغرقت 3 أيام وذكرت أن المحادثات اتسمت بـ"الجدية والصراحة".

وكشفت الوكالة أن المفاوضات بين السودان وأمريكا ناقشت قضايا عدة على رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والقيود التي تفرضها واشنطن على المواطنين السودانيين.

وكان السلام العربي-الإسرائيلي ضمن القضايا الإقليمية التي نوقشت في المحادثات التي جرت في الإمارات، في إطار السعي لتحقيق الاستقرار في المنطقة وضمان حق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة، وفقا للوكالة الرسمية السودانية.

وذكرت الوكالة أن البرهان سيعرض نتائج الاجتماع على أجهزة الكم الانتقالي لمناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة بشأنها تحقق طموحات الشعب السوداني.