ماذا قال أردوغان لنظيره الفرنسي ماكرون باتصال جمعهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا لبحص عدد من القضايا تتقدمها مسألة التوتر في شرق البحر الأبيض المتوسط.

الرئيس أردوغان يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون https://t.co/gD03To1SDu

ونشرت الرئاسة التركية بيانا حول الاتصال الهاتفي الذي قالت إنه جرى بطلب من الرئيس الفرنسي، حيث قال أردوغان إن "سبب التوتر الحقيقي في شرق المتوسط هو تجاهل الحقوق المشروعة لتركيا والقبارصة لأتراك.."

وقال أردوغان وفقا لبيان الرئاسة التركية إنه "لا يستطيع فهم دعم فرنسا للمزاعم والخطوات المتطرفة لليونان والجانب اليوناني القبرصي التي تصعد التوتر" على حد تعبيره.

وأكد أردوغان على أن بلاده "ليس لها مطامع في حقوق أحد لكنها في الوقت نفسه لن تسمح لأحد بالاستيلاء على حقوقها"، لافتا إلى "ضرورة الاستفادة من الدبلوماسية وتنفيذ عمليات التفاوض المستدامة من أجل خفض التصعيد".