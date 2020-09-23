دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت قوات الجنرال خليفة خفتر والتي تُعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" قتل زعيم تنظيم داعش في شمال أفريقيا، حسبما ذكر المتحدث باسم القوات، أحمد المسماري، الأربعاء، وأشار إلى أن القتيل كان قد دخل إلى ليبيا عبر تركيا.

وقال المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الحاقا لمؤتمرنا الصحفي الاستثنائي يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الماضي والذي اعلنا فيه القضاء على خلية ارهابية تتكون من قادة تنظيم داعش التكفيري في حي عبدالكافي بمدينة سبها حيث تم القضاء على 9 ارهاببين والقبض على اثنين من زوجاتهم واعلنا حينها ان من بين القتلى زعيم التنظيم في ليبيا المكنى ابوعبدالله الليبي"، على حد تعبيره.

وأشار المتحدث باسم قوات "الجيش الوطني الليبي" إلى أن التحقيقات كشفت أن المقتول هو "أبو معاذ العراقي" أو "أبو عبدالله العراقي" وهو زعيم داعش في شمال أفريقيا.

وذكر المسماري أن العراقي دخل إلى ليبيا في 12 سبتمبر/أيلول من عام 2014، مع زعيم آخر للتنظيم يُدعى عبدالعزيز الأنباري، بجوازي سفر مزورين عبر تركيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أنه وبعد مقتل الأنباري، الذي كان زعيم التنظيم في ليبيا، أصبح العراقي زعيما لتنظيم داعش في شمال أفريقيا.

وكشف المسماري أن الاسم الحقيقي للعراقي هو "عبدالله الربعي" وينحدر من أكراد العراق، لافتا إلى أن عناصر التنظيم "استماتوا بالدفاع عنه" لمدة 7 ساعات متواصلة، على حد قوله.