في حفل عُزف فيه "هاتكفاه".. تقديم أول سفيرة إسرائيلية في مصر للسيسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في حفل عُزف فيه النشيد الإسرائيلي، قدمت سفيرة إسرائيل أوراق اعتمادها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، ووجهت الشكر له على جهوده لإحلال السلم في المنطقة.

وقالت السفارة الإسرائيلية في مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "قامت سفيرة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية السيدة / أميرة أورون صباح اليوم الأربعاء بتقديم أوراق أعتمادها لفخامة الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في احتفالية في القصر الرئاسي في القاهرة".

وأشارت السفارة إلى أن النشيد الإسرائيلي عُزف خلال الحفل، وقدمت أورون الشكر للسيسي على "دعمه وجهوده المكثفة لتقدم وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط"، على حد تعبيره.

قامت سفيرة دولة إسرائيل لدى جمهورية مصر العربية السيدة / أميرة أورون صباح اليوم الأربعاء بتقديم أوراق أعتمادها لفخامة الرئيس المصري السيد/ عبد الفتاح السيسي في احتفالية في القصر الرئاسي في القاهرة. بدأ الحفل بعزف النشيد الوطني الإسرائيلي "هاتكفاه". #إسرائيل #مصر 🇪🇬🇮🇱 https://t.co/XVJb5CmlLq

وأصبحت أورون أول سفيرة إسرائيلية لدى القاهرة، إذ صدر أمر تعيينها في هذا المنصب في يونيو/حزيران الماضي.