المعارض الروسي أليكسي نافالني يخرج من المستشفى بألمانيا

برلين، ألمانيا (CNN)—أعلن مستشفى تشاريت في العاصمة الألمانية، برلين، خروج المعارض الروسي، أليكيس نافالني، الثلاثاء، ليبدأ مرحلة التأهيل الجسدية ليستعيد كامل قدراته الجسدية والإدراكية.

وقال نافالني في بيان، الأربعاء: "بعد 32 يوما في المستشفى، قرر الأطباء أن مرحلة التعافي المقبلة لا تستدعي وجود المريض في المستشفى بل العودة إلى الحياة الطبيعية، بالمشي وقضاء وقت مع العائلة وإشغال نفسي في الروتين اليومي.."

ويذكر أن فريق المعارض الروسي قال في وقت سابق أن نافالني تم تسميمه عبر قارورة ماء في غرفته بالفندق في مدينة تومسك في سيبيريا بروسيا، قبل مغادرتها إلى المطار.

وأضافوا في مقطع فيديو: "بعد أسبوعين، كانت قارورة المياه التي جلبت من تومسك تحمل آثارا لنوفيتشوك وفقا للمختبرات الألمانية.. وبعدها ثلاثة مختبرات أخرى ممن أجرت اختبارات قالت إن نافالني تسمم بسببها".