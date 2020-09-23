مشاهد تمثيلية من نجران بالحد الجنوبي.. وزارة الحرس تنشر فيديو باليوم الوطني

الشرق الأوسط
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من الفيديو الذي نشرته وزارة الحرس الوطني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت وزارة الحرس الوطني السعودي، فجر الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مشاهدا تمثيلية للمرابطين على الحد الجنوبي للبلاد في منطقة نجران.

جاء ذلك في تغريدة للحرس الوطني السعودي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، قال فيها: "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيدٍ ورأيٍ سديد.. همة حتى القمة.. اليوم الوطني السعودي 90".

ويستذكر السعوديون في الـ23 من سبتمبر في كل عام إعلان الملك عبدالعزيز آل سعود عن توحيد البلاد وهو اليوم الذي أطلق فيه الملك المؤسس اسم "المملكة العربية السعودية" بعد أن كانت تسمى مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو على صفحتها الرسمية بتويتر بهذه المناسبة بتعليق قالت فيه: " نستذكر في هذا اليوم المحطات التاريخية والإنجازات العظيمة التي تتوالى تحت راية الوطن الخفاقة في ظل القيادة الحكيمة".

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