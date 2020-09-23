دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الأربعاء، رسالتين صوتيتين للقيادة والشعب في السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ9 للمملكة.

وكتب الشيخ محمد بن راشد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "رسالتي وأخي محمد بن زايد للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومهم الوطني المجيد ... أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً ".

وقال حاكم دبي في الرسالة: "إخواني الشعب السعودي العزيز، أبارك لكم وأبارك لقيادتكم الرشيدة الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نبارك لكم اليوم الوطني المجيد، شعبنا يحتفل اليوم معكم ويتمنى لكم دوام الخير والرخاء، نسأل الله أن يحفظم ويحفظ خادم الحرمين الشريفين ويديم عليكم عزكم ومجدكم"، على حد تعبيره.

من جانبها، تضمنت رسالة الشيخ محمد بن زايد ما يلي: "أهلنا وإخواننا في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كل عام وأنتم في عز وخير وتقدم بيومكم الوطني الـ90، مسيرة وطن مباركة يرعاها خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وإنجازات مشهودة يقودها ولي العهد سمو الأمير محمد ابن سلمان، إخوانكم شعب الإمارات يفرحون معكم بهذه المناسبة المجيدة لأننا شعب واحد ومصير واحد، عزكم من عزنا وفرحتكم فرحتنا، الإمارات والسعودية يجمعهم تحالف قوي وشراكة عميقة وروابط تاريخية، أدام الله الخير والبركة على أرض الحرمين الشريفين والأخوة بين الشعبين الشقيقين، حفظكم المولى والسلام عليكم"، حسب قوله.

رسالتي وأخي محمد بن زايد للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً في يومهم الوطني المجيد ... أدام الله مجدهم وعزهم وأدام أخوّة الشعبين الشقيقين.. معاً أبداً .. https://t.co/B0us9qaS5N

وترتبط الإمارات والسعودية بعلاقات متينة إذ شاركت الدولتان معا بالتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، كما فرضتا مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية إلى جانب البحرين ومصر على قطر عام 2017.