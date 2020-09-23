دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الداعية الإماراتي، وسيم يوسف، على الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة، حاكم المطيري، الذي أفتى بمقاطعة مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب تطبيع العلاقات مع إسرائيل، متسائلا عن التعامل مع "بنوك تركيا".

وقال يوسف في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هذه الفتوى من الإخونجي حاكم المطيري يُحرم التعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب معاهدة إسرائيل، أين هذه الفتوى مع بنوك تركيا؟ نفس الفتوى هذه مع بنوك الأردن ومع بنوك مصر مثلا"، على حد تعبيره.

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "الكويت نفسها بنوكها تتعامل مع البنك المركزي وغيره وتتعامل بالربا وتتعامل مع اليهود وتتعامل مع إسرائيل في بنوكها وغيرها والعملة متادولة بين الجميع".

وتابع يوسف قائلا: "بس هذه الأشكال لا تفهم لا المعاملات المالية ولا فقه المعاملات المالية ولا تفهم أي شي ولا تفهم في السياسة هو يحرم فقط بنوك أبوظبي بسبب معاهدة السلام وما شفناه تكلم لا عن تركيا ولا عن غيرها".

وأضاف الداعية الإماراتي قائلا: "حتى تعلم أن هؤلاء يقودهم تيار ديني همهم الإمارات والإخوان إلى النهاية"، على حد تعبيره.

واتهم يوسف المطيري بـ"اللعب بالدين"، وأضاف قائلا: "مثل هذه الوجوه تجد لها رواجا عند الإخونجية ويصفقون لها"، على حد قوله.

الرد الى الاخونجي الكويتي حاكم المطيري .. بفتوى تحريم التعامل مع بنوك أبوظبي بسبب #معاهدة_السلام .. https://t.co/M7ANOBdItK

وكان قد نشر المطيري فتوى حرم فيها التعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي بسبب اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل.