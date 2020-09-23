وسيم يوسف يضعّف حديثا صححه ابن تيمية "رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقب وسيم يوسف، خطيب جامع الشيخ سلطان بن زايد الأول في الإمارات، على حديث "رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء"، الوارد بكتب الأحاديث وصححه عدد من علماء المسلمين مثل ابن تيمية.

حديث " رأيت ربي على صورة شاب أمرد جعد عليه حلة خضراء" صحح الحديث ابن تيمية و الامام أحمد وغيرهم .. اسمع بعقلك https://t.co/mjqVwYb43m

جاء ذلك في مقطع فيديو لوسيم يوسف نشره على صفحته بتويتر، وقال فيه: "هذا الحديث قال عنه ابن تيمية أنه صحيح وقال عنه الإمام أحمد أنه صحيح وقال عنه الرازي أنه صحيح إلى النهاية، فأنا قلت القرآن عندي أقوى، ليس كمثله شيء، هذا الحديث ضعيف، ما احتاج رد علماء.."

أعدنا نشر الفيديو مع صورة صفحة تبين تصحيح #ابن_تيمية للحديث (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) والعياذ بالله .. ونشر صفحة من الكتاب لأن بعضهم يدافع ويكذب الفيديو .. أعانهم الله على فكرهم .. آمنت بالله أنه (ليس كمثله شيء) وأعوذ بالله من هذا الحديث 👇🏻 https://t.co/PVEo4060w9

وتابع قائلا: "الحديث غير صحيح لا يقبله منطق ولو صححه كل من في الأرض أنا لا أقبله، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، ثم مسألة أخرى، لما أنت يا شيخ الدين تدافع عن الحديث وتقول إنما يقصد رآه في المنام، أليست رؤية الأنباء حق؟.."

وفي تغريدة منفصلة قال وسيم يوسف: "أعدنا نشر الفيديو مع صورة صفحة تبين تصحيح ابن تيمية للحديث (رأيت ربي في صورة شاب أمرد) والعياذ بالله.. ونشر صفحة من الكتاب لأن بعضهم يدافع ويكذب الفيديو.. أعانهم الله على فكرهم.. آمنت بالله أنه (ليس كمثله شيء) وأعوذ بالله من هذا الحديث".