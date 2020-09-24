وزير خارجية مصر: نسعى لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

دبين الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين وذلك في مؤتمر صحفي من العاصمة الأردنية، عمان.

وقال شكري الذي يزور الأردن لحضور اجتماع اللجنة الرباعية التي تضم وزراء خارجية كل من مصر والأردن وألمانيا وفرنسا، لبحث القضية الفلسطينية ومستجداتها: "إننا نعمل على دفع جهود السلام وفتح قنوات الاتصال بين طرفي الصراع وايجاد البدائل المناسبة لدفع عملية السلام والوصول لحل للصراع".

وأضاف وفقا لما نقلته التلفزيون المصري: "اتفاق السلام بين الامارات والبحرين وإسرائيل يعزز فرص السلام كما أن مصر والأردن على اتصال دائم بالسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني"، مؤكدا على أنه "لا يوجد إقصاء لاي مقترحات تعزز من فرص السلام العادل للقضية الفلسطينية".

وكانت الإمارات وإسرائيل قد وقعتا اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيدا لاتفاق سلام بينهما، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيري الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد والبحريني عبداللطيف الزياني، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري.