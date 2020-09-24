دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال التليفزيون المصري، إن قوات تأمين سجن طرة شديدة الحراسة (جنوب القاهرة)، تصدت لمحاولة هروب 4 سجناء من المحكوم عليهم بالإعدام، صباح يوم الأربعاء.

وأوضح التليفزيون المصري، نقلا عن مصدر أمني، أن ضابطين وفرد شرطة قد قُتلوا مثلما قُتل السجناء الأربعة خلال محاولتهم الهروب.

في حين أضافت صحيفة "الأهرام" الحكومية، أن ضابط شرطة آخر قد نُقل إلى المستشفى جراء إصابته خلال المواجهات داخل السجن.

ونشرت وسائل الإعلام المصرية أسماء السجناء الأربعة المشاركين في محاولة الهروب.

يأتي هذا في وقت لم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي تعليق رسمي حول تفاصيل ما جرى.

وبينما لم يوضح التليفزيون المصري طبيعة الاتهامات التي أدين بها الـ 4 بأحكام إعدام، ذكرت صحف مصرية ومحطات فضائية أنهم "إرهابيون".

وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المُذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن أحدهم أسس تنظيمًا، اسمه "كتائب الشريعة"، وهو ما كرَرته منافذ صحفية مصرية أخرى.

ودعا موسى إلى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق "الإرهابيين"، مُضيفا: "لازم نخلص ويتم تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ ضد الإرهابيين طالما قالت محكمة النقض كلمتها الأخيرة"، لتفادي تفكيرهم في الهروب من محبسهم، على حد قوله.