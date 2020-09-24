الصدر يخاطب الحشد الشعبي حول الاغتيالات والقصف من قبل "منتمين لهم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—خاطب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري في العراق، الأربعاء، الحشد الشعبي ملقيا الضوء على حوادث اغتيالات وقصف من قبل بعض المنتمين لهم.

جاء ذلك في بيان نشره الصدر على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "ما يحدث من قصف واغتيالات من قبل بعض المنتمين لكم وإن كنتم غير راضين عنه.. إلا أن هذا لا يكفي بل لا بد لكم من السعي بالحكمة والتروي إلى إنهاء جعل العراق ساحة لصراع الآخرين ولنسع معا لاستقلال العراق وسيادته وأمنه وسلامته.. وإلا ضاع العراق من بين أيدينا".

وأضاف الصدر في بيانه: "حاولوا التصرف بالحكمة والحنكة حبا بالعراق وشعبه، فأنتم مسؤولون أمام الله وأمام الشعب".

وتابع قائلا: "نحن بدورنا نجدد المطالبة بعدم التدخل بشؤون العراق الداخلية من جميع الأطراف، كما ونؤكد على السلمية في شتى التعاملات فما عاد العراق يتحمل المزيد من العنف والحروب والصراعات والصدامات السياسية والشغب.."