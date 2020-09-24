دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة استهدفت شبكة روسية "تعمل على تعزيز النفوذ الروسي الخبيث في إفريقيا الوسطى وليبيا".

وكتب بومبيو، في تغريدة عبر حسابه في تويتر، الأربعاء: "اليوم، استهدفت الولايات المتحدة شبكة مرتبطة بالعميل الروسي يفغيني بريغوزين تعمل على تعزيز النفوذ الروسي الخبيث في جمهورية إفريقيا الوسطى وليبيا".

وأضافت وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده ستواصل "تعزيز المساءلة لأولئك الذين يدعمون الأنشطة الروسية الخبيثة".

ولم يوضح بومبيو المزيد من التفاصيل حول ما ذكره.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن يفغيني بريغوزين لديه "تعاملات مالية" مع وزارة الدفاع الروسية، وذلك بحسب ما ورد في بيانها بشأن إعلانها إدراج شركة فاغنر على قائمة العقوبات، بسبب إرسالها جنودًا لدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا.

وسبق أن علَقت أمريكا على التواجد الروسي في ليبيا.

وفي يوليو تموز الماضي، قالت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم)، إن روسيا نشرت مقاتلات تابعة لها في ليبيا، مُعتبرة أن تدخل موسكو يزيد من العنف في البلاد ويؤخر الحل السياسي للأزمة.

وحينها، تحدثت "أفريكوم" عن استخدام الطائرات الروسية في "دعم الشركات العسكرية الخاصة التي ترعاها حكومة موسكو"، في إشارة إلى شركة فاغنر.