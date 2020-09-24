ببيان وقعه 6 فقط.. تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض للسعودية بالخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن ستة معارضين سعوديين مقيمين في الخارج، الأربعاء، تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

البيان التأسيسي الذي نشره الحزب على صفحته بتويتر، حمل توقيع كل من مضاوي الرشيد وأحمد المشيخص وسعيد الغامدي ويحيى عسيري وعبدالله العودة بالإضافة إلى عمر الزهراني، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سبب توقيع هذه المجموعة فقط على البيان وغياب أسماء معارضة أخرى في الخارج، بينما اكتفى معارضون آخرون بإعادة نشر التغريدة على صفحاتهم.

وتواصلت CNN بالعربية مع الحكومة السعودية بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة للحصول على تعليق حول بعض ما ورد في البيان دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقال الحزب في بيانه: "نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية.. نتبنى حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من ردود على مواقع التواصل الاجتماعي:

دولة عمقها ٩٠ سنة،وإرثها الحضاري والديني يوازي ألاف السنين، وشعبها بالملايين ويؤمن بالعهد والميثاق،وتأتون بحزب online مكون من عاقين ومرتزقة، نعرف أهدافهم وقضاياهم ومن يقف ورائهم، ثم تقولون تجمع وطني! "أبناء الوطن لايتحزبون، ولايخونون " #حزب_التجمع_البكتيري 🕷 #حزب_التجمع_الوطني https://t.co/01kVzpYmdg

لا تسرق صوتي فصوتي مع وطني وقيادتي .. #حزب_التجمع_الوطني https://t.co/Cug5apxg17

لا فرق بين حزب التجمع الوطني و حزب التجمع الوطني للإصلاح ، نفس المرجع ونفس الايدلوجيا ونفس الداعم .

د. عبدالله العودة: "اخترنا للحزب اسم #حزب_التجمع_الوطني لأنه يجمع أطياف مختلفة ضمن أهداف موحدة لأجل وطن مشترك". بالفعل هذا ماكان ينقصنا في هذه المرحلة. أحسنتم الفكرة والاسم والهدف، ولكم منا الدعم الكامل. https://t.co/BBbrER69dZ

حدثان خليجيان بارزان: إعلان ناشطون سعوديون تأسيس "حزب التجمع الوطني"، يهدف إلى ترسيخ الديموقراطية في السعودية. في الكويت اعلان "وثيقة الكويت" التي تدعو للإصلاح في 5 محاور: "المصالحة الوطنية، والعفو الشامل، وبداية عهد سياسي جديد، مع وضع حلول اقتصادية وسياسية".