ببيان وقعه 6 فقط.. تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض للسعودية بالخارج

الشرق الأوسط
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صورة ارشيفية لعلم المملكة العربية السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلن ستة معارضين سعوديين مقيمين في الخارج، الأربعاء، تأسيس حزب التجمع الوطني المعارض، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

البيان التأسيسي الذي نشره الحزب على صفحته بتويتر، حمل توقيع كل من مضاوي الرشيد وأحمد المشيخص وسعيد الغامدي ويحيى عسيري وعبدالله العودة بالإضافة إلى عمر الزهراني، الأمر الذي أثار تساؤلات حول سبب توقيع هذه المجموعة فقط على البيان وغياب أسماء معارضة أخرى في الخارج، بينما اكتفى معارضون آخرون بإعادة نشر التغريدة على صفحاتهم.

وتواصلت CNN بالعربية مع الحكومة السعودية بالإضافة إلى هيئة حقوق الإنسان في المملكة للحصول على تعليق حول بعض ما ورد في البيان دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

وقال الحزب في بيانه: "نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديمقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية.. نتبنى حقوق الإنسان وضمان الحريات بلا تمييز والحق في التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات المدنية المستقلة.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء من ردود على مواقع التواصل الاجتماعي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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