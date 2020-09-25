إيران ترد على عاهل السعودية الملك سلمان وما قاله في الأمم المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد تخت روانجي، ممثل إيران في الأمم المتحدة على كلمة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أمام اجتماع الأمم المتحدة حول إيران وأنها استغلت تعامل المملكة الإيجابي لتوسيع نفوذها في المنطقة.

وقال روانجي في رده وفقا لما نقلته وكالة أنباء إيران الرسمية: "السعودية تسعى يائسة تماما عبر اتهام الاخرين لصرف الانظار عن ماضيها الحالك والطويل في الدعم الواسع للإرهاب ونشر المعتقدات المتطرفة وبث النفاق والحقد والقيام بإجراءات تزعزع الاستقرار وجرائمها في العدوان المستمر على اليمن منذ 6 أعوام".

وتابع الممثل الإيراني: "ثبت تماما بأن السعودية بصفتها المصدر لعدم الاستقرار في المنطقة، كانت هي الممول الرئيس لصدام دكتاتور العراق في حربه العدوانية ضد إيران على مدى ثمانية اعوام والذي ارتكب خلالها جرائم لا تحصى احداها استخدام الاسلحة الكيمياوية ضد المدن والمواطنين الايرانيين والعراقيين.. لقد اتضح اليوم تماما ايضا بان الايديولوجية الوهابية السعودية هي الملهم الاساس لأخطر الجماعات الارهابية مثل داعش والقاعدة وان السعودية تعد الممول الرئيس لهذه الجماعات بدولاراتها النفطية".

وكان العاهل السعودي قد قال في كلمته: "لقد مدت المملكة أياديها للسلام مع إيران وتعاملت معها خلال العقود الماضية بإيجابية وانفتاح، واستقبلت رؤساءها عدةَ مرات لبحث السبل الكفيلة لبناء علاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل، ورحبت بالجهود الدولية لمعالجة برنامج إيران النووي".

وأضاف الملك سلمان: "ولكن مرة بعد أخرى رأى العالم أجمع استغلال النظام الإيراني لهذه الجهود في زيادة نشاطه التوسعي، وبناء شبكاته الإرهابية، واستخدام الإرهاب، وإهدارِ مقدرات وثروات الشعب الإيراني لتحقيق مشاريع توسعية لم ينتج عنها إلا الفوضى والتطرف والطائفية".