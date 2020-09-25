دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمر وزير الدفاع في حكومة الوفاق الليبية صلاح النمروش، الجمعة، باستخدام القوة ضد مجموعتين مسلحتين وحلهما، بعد اشتباكات دارات بينهما بالأسلحة الثقيلة.

كانت اشتباكات قد اندلعت بين كتيبتي "أسود تاجوراء" و"الضمان" في منطقة بئر الأسطى ميلاد (شرق العاصمة طرابس)، في وقت مبكر من صباح الجمعة، وامتدت لساعات.

من جانبه، أمر وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق "باستخدام القوة ضد الطرفين المتنازعين في حالة عدم الوقف الفوري لإطلاق النار"، حسبما قالت وزارة الدفاع الليبية في صفحتها عبر فيسبوك.

كما أصدر النمروش أمرًا "بحل الكتيبتين المتنازعتين، وإحالة القادة إلى المدعي العسكري العام للتحقيق في واقعة الاشتباكات التي حدثت ليلة البارحة في تاجوراء".

في المقابل، أعلنت كتيبة الضمان امتثالها لقرارات وزير الدفاع الليبي بوقف إطلاق النار، قائلة في بيان لها: "تم الاعتداء والهجوم علينا"، وأن ما حدث كان دفاعًا عن النفس.

ويشار إلى أن المناوشات عادة ما تندلع بين المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، إلا أنها هدأت خلال هجوم الجنرال خليفة حفتر على طرابلس، الذي أطلقه في أبريل نيسان 2019.

وهذه هي المرة الأولى لوقوع اشتباكات بين الفصائل المسلحة هدوء المواجهات بين الوفاق وقوات حفتر، وإعلان وقف إطلاق النار.