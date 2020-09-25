دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق بالانتخابات الأمريكية، على الرئيس دونالد ترامب ورفض الأخير أن "يكون هناك انتقال" للسلطة إن خسر بالانتخابات المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

. @SenSanders : "There is nothing in our Constitution or in our laws that gives Donald Trump the privilege of deciding whether or not he will step aside if he loses. In the United States the president does not determine who can or cannot vote and what ballots will be counted." https://t.co/T7CkkLCBi7

وقال ساندراز وفقا لما نقلته قناة CSPAN: "دونالد ترامب ذهب أبعد على طريق السلطوية ليصبح اول رئيس في تاريخ هذه البلاد يرفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات.."

وتابع ساندرز قائلا: "هذا ليس خياره (ترامب) هذا أمر يقرره الشعب الأمريكي لنكن واضحين، لا يوجد هناك شيء في دستورنا أو قوانيننا يعطي دونالد ترامب ميزة اتخاذ قرار التنحي من عدمه إذا خسر، في الولايات المتحدة الرئيس لا يقرر من يمكنه التصويت ومن لا يمكنه ذلك وأي صناديق سيتم عدها، ربما هذا ما يفعله صديقه بوتين في روسيا وربما هذا ما يعمل به في دول سلطوية أخرى ولكن هذا لم ولن يحدث في أمريكا.."

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على أحد الأسئلة: "حسنًا، علينا أن نرى ما سيحدث.. أنت تعلمون أنني كنت أشتكي بشدة من أن بطاقات الاقتراع تعد كارثة"، مضيفا: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستحصلون على... بصراحة لن يكون هناك انتقال. سيكون هناك استمرار ".