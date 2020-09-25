ساندرز عن ترامب "ورفض تسليم السلطة سلميا": ربما هذا ما يفعله صديقه بوتين

الشرق الأوسط
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بيرني ساندرز
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في حال خسارته.. ترامب لن يلتزم بانتقال سلمي للسلطة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—رد السيناتور الأمريكي، بيرني ساندرز، المرشح الرئاسي السابق بالانتخابات الأمريكية، على الرئيس دونالد ترامب ورفض الأخير أن "يكون هناك انتقال" للسلطة إن خسر بالانتخابات المزمعة في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقال ساندراز وفقا لما نقلته قناة CSPAN: "دونالد ترامب ذهب أبعد على طريق السلطوية ليصبح اول رئيس في تاريخ هذه البلاد يرفض الالتزام بانتقال سلمي للسلطة إذا خسر الانتخابات.."

وتابع ساندرز قائلا: "هذا ليس خياره (ترامب) هذا أمر يقرره الشعب الأمريكي لنكن واضحين، لا يوجد هناك شيء في دستورنا أو قوانيننا يعطي دونالد ترامب ميزة اتخاذ قرار التنحي من عدمه إذا خسر، في الولايات المتحدة الرئيس لا يقرر من يمكنه التصويت ومن لا يمكنه ذلك وأي صناديق سيتم عدها، ربما هذا ما يفعله صديقه بوتين في روسيا وربما هذا ما يعمل به في دول سلطوية أخرى ولكن هذا لم ولن يحدث في أمريكا.."

وكان الرئيس الأمريكي قد قال في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض ردا على أحد الأسئلة: "حسنًا، علينا أن نرى ما سيحدث.. أنت تعلمون أنني كنت أشتكي بشدة من أن بطاقات الاقتراع تعد كارثة"، مضيفا: "تخلصوا من بطاقات الاقتراع وستحصلون على... بصراحة لن يكون هناك انتقال. سيكون هناك استمرار ".

 

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