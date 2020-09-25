السعودية.. أمر ملكي بتكريم 342 ضابطًا و330 فردًا شاركوا بعاصفة الحزم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، على منح 342 ضابطًا و330 فردًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وقالت "واس"، إن تكريم العاهل السعودي لهؤلاء يأتي لمشاركتهم في عمليتي "عاصفة الحزم وإعادة الأمل" باليمن.

كما صدر أمر ملكي بالموافقة على منح أوسمة لـ1486 من الموظفين المدنيين والعسكريين مقابل "القيام بأعمال وإنجازات تخدم القوات المسلحة وإسهامهم بفعالية في عمليات "إعادة الأمل".

وفي 26 مارس أذار 2015، تشكل تحالف عسكري بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اسمه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن"، بغرض مواجهة نفوذ الحوثيين المتنامي بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء.

ولاحقا، أعلنت وزارة الدفاع السعودية إطلاق "عملية الأمل"، في 21 أبريل نيسان 2015، بعد أن "نجحت (عملية الحزم) في تحقيق أهدافها"، و"إزالة التهديد على أمن السعودية".

ووقت الإعلان عن العملية الثانية، قال بيان للتحالف في اليمن إن من بين أهدافها استئناف الحوار السياسي بين القوى السياسية واستمرار حماية المدنيين ومكافحة الإرهاب ومواجهة تحركات الحوثيين نحو الجنوب.

ويوم الأربعاء، قالت الأمم المتحدة إنها قلصت 15 من أصل 41 برنامجا إنسانيًا رئيسيًا، بسبب نقص التمويل لبرامج مواجهة الأوضاع في اليمن.

وكانت المملكة العربية السعودية قد استضافت، في يونيو حزيران الماضي، مؤتمرًا للمانحين جمعت خلاله الأمم المتحدة 1.35 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لصالح اليمن. وكان هناك حاجة إلى 2.41 مليار.