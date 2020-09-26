مصر: حبس 3 متهمين على ذمة قضية الاعتداء على "فتاة فندق فيرمونت"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية، السبت، بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق، في قضية الاعتداء على فتاة في فندق فيرمونت بالعاصمة القاهرة، قبل سنوات.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة في لبنان. ويوم الخميس، تسلمت مصر المتهمين الثلاثة عبر جهاز الإنتربول الدولي، استجابة لما اتخذته النيابة العامة من إجراءات.

وقالت النيابة، في بيان لها، إنها واجهتهم بالاتهامات المُسندة إليهم وأدلة تورطهم في الواقعة.

وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرًا في مصر، بعد تكشفها عبر شهادات نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق، حبست النيابة العامة ابنة الفنانة المصرية نهى العمروسي، نازلي مصطفى كريم، التي اُعتبرت مُتهمة وشاهدة في قضية فندق الفيرمونت.