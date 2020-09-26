دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، السبت، أن منطق الدولة ومؤسساتها لا يستوي مع "منطق الميليشيات ومصالحها"، وذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

وقال قرقاش عبر صحفته الرسمية على موقع تويتر: "لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر"، على حد تعبيره.

لا يستوي منطق الدولة ومؤسساتها وكفاءتها مع منطق المليشيات ومصالحها، درس عربي يتكرّر.

وكان قد أعلن أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة بسبب عدم التوصل لتوافق بين الأطراف المعنية بعد إجراء الاستشارات النيابية، وذلك في كلمة متلفزة له السبت.

وقدم رئيس الوزراء المكلف كتاب الاعتذار عن تشكيل الحكومة للرئيس اللبناني، ميشال عون، الذي قبل بدوره الاعتذار وشكر أديب على جهوده، حسبما ذكرت الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها على موقع تويتر.

وطالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بتشكيل حكومة اختصاصيين في لبنان تتكفل بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية وإدارية لفسح المجال له لحث المجتمع الدولي على تقديم مساعدات للبنان بعد كارثة "أنفجار بيروت" ضمن المبادرة الإنقاذية الفرنسية، لكن الطبقة السياسية في لبنان فشلت حتى الآن بتحقيق الشروط التي وضعها ماكرون.