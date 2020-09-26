رئيس وزراء الكويت: ندعو إيران إلى التعاون لنزع فتيل التوتر بالمنطقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، إيران إلى اتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة بين دول الخليج، والتعاون من أجل نزع فتيل التوتر في المنطقة.

وقال رئيس الوزراء الكويتي، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، الجمعة، إن "دولة الكويت تجدد دعوتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية لاتخاذ تدابير جادة لبناء الثقة للبدء في حوار مبني على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما دعا رئيس الوزراء الكويتي إيران إلى "التعاون مع المجتمع الدولي لنزع فتيل التوتر والتصعيد في المنطقة".

من ناحية، أخرى، قال الشيخ صباح الخالد الصباح إن القضية الفلسطينية مازالت "تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي"، مؤكدًا دعم بلاده استئناف مفاوضات عملية السلام، بموجب جدول زمني محدد.

وأضاف: "نؤكد دعمنا إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود ما قبل 4 يونيو حزيران 1967".

وأكد الشيخ صباح الخالد الصباح دعم الكويت للسعودية في ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، لافتا إلى أدوارها البناءة من اجل تفعيل اتفاق الرياض بشأن اليمن. ودعا إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وفقا للمبادرة الخليجية والقرارات الدولية.

وشدد على أنه لا حل عسكري للأزمة في سوريا، فيما رحب بنتائج الحوار السياسي الليبي في المغرب.